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جمركا الرقعي السعودي والسالمي الكويتي يشاركان المسافرين احتفال اليوم الوطني الـ 89

جمركا الرقعي السعودي والسالمي الكويتي يشاركان المسافرين احتفال اليوم الوطني الـ 89

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جمركا الرقعي السعودي والسالمي الكويتي يشاركان المسافرين احتفال اليوم الوطني الـ 89

جمركا الرقعي السعودي والسالمي الكويتي يشاركان المسافرين احتفال اليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=777580
المناطق - واس

شارك جمركا الرقعي السعودي والسالمي الكويتي اليوم المسافرين احتفال اليوم الوطني للمملكة الـ 89 بتوزيع الحلوى والورود والأعلام الوطنية للمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت الشقيقة.
حيث استقبل منسوبو الجمارك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي علي بن ناصر الحمامة المسافرين المغادرين والقادمين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والأعلام الوطنية والحلوى ، فيما زينت الساحات الجمركية بالأعلام الوطنية للاحتفال بهذه المناسبة.
وأوضح الحمامة أن مشاركة الجمارك السعودية بهذه المناسبة تأتي بناء على توجيهات معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الاستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني ، رافعًا باسمه ونيابة عن زملائه منسوبي جمرك الرقعي التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – داعيا المولى أن يحفظ هذا الوطن من كل مكروه.

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