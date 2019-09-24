سجون منطقة تبوك تشارك نزلائها فرحتهم بيوم الوطن التاسع والثمانون

المناطق - تبوك - علي العميري:

احتفت مديرية السجون بمنطقة تبوك اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة “همة حتى القمة” بجميع سجون بالمنطقة.

واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات التي تخللتها العروض الشعبية والثقافية والتوعوية في كرنفال أدخل السرور على قلب النزلاء وأسهم في مشاركتهم الوجدانية لحب الوطن والإنتماء إليه.

وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي أن هذا الاحتفال يأتي إمتداداً للإحتفالات التي تنفذها المديرية العامة للسجون وتشرك فيها النزلاء لما لهذا اليوم من أهمية لكل مواطن ومواطنة.

وقال إن الفعاليات التي أقيمت باليوم الوطني الـ89 للمملكة تأتي تأكيداً للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل حكومتنا الرشيده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله وآدام عزهما