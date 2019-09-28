موظفة تشكو تعرضها للتحرش من رئيسها في العمل.. و”صحة جدة” ترد

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قالت موظفة تعمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، إنها تعرضت للتحرش من قِبَلِ رئيسها في العمل، دون أن تأخذ حقها، بعد ما يقرب من عام على الواقعة

من جانبها، ردت مديرية الشؤون الصحية في جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على المقطع الذي نشرته المواطنة، قائلة: إنها تعاملت مع الشكوى وفق النظام، مشيرة إلى أن: الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة، ورفعت الشكوى لمحافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة

وأضافت أنه على الفور تم العامل مع شكوى الموظفة، وإحالتها للنيابة في تاريخ 11 رمضان 1440هـ

وتابعت «صحة جدة»، أنه تم الاستجابة لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، مؤكدة أنها تعاملت وفق النظام مع كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة

وكانت الموظفة نشرت مقطع فيديو عرَّفت فيه بنفسها، وقالت إنها من الطائف وتعرضت للتحرش من رئيسها في القسم في مقر عملها بجدة، مؤكدة أنها قدمت شكاوى كثيرة منذ أكثر من سنة إلا أنها لم تحصل على حقها، مطالبة بإنصافها والتحقيق في الأمر من قبل الجهات المختصة