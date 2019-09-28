شاهد.. مدرب نادي عربي يبصق على مشجع ويقذفه بحذائه!

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المناطق_الرياض

أظهر مقطع فيديو مشادة حادة بين مدرب فريق نفط ميسلون العراقي ومشجع للفريق، وذلك عقب نهاية المباراة التي خسرها الفريق 1-3 أمام الصناعات الكهربائية في الجولة الثانية من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم.

وثار غضب جماهير نفط ميسلون الحاضرة عقب تلقي شباك فريقها الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ ما دفعها لاستفزاز مدرب الفريق أحمد دحام بتصرفات غير رياضية وتوجيه الشتائم له.

ولم يتمالك مدرب نفط ميسلون أعصابه بعد ردة فعل الجماهير تلك، ووثقت اللقطات التلفزيونية بصقة صوّبها نحو أحد المشجعين على المدرجات، وقذفه بالحذاء.

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