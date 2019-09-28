حساب المواطن يكشف عن الحالات التي يحق فيها للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي بشرط !

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كشف برنامج حساب المواطن الحالات التي يتم فيها تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي، ومتى يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة.

وأوضح أن الزوجة (المهجورة، والمتزوجة من غير سعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، والتي زوجها غائب) يمكن تسجيلها في البرنامج كمستفيد رئيسي، شريطة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأضاف أنه في حال لم تكن المتزوجة ضمن الحالات السابقة؛ فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يذكر أن حساب المواطن أودع في حسابات المستفيدين منذ إطلاقه، مبلغ 53 مليار ريال، وُزعت على 22 دفعة، أحدثها دفعة سبتمبر التي تم إيداعها في 10 من الشهر الجاري.