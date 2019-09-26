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نادي الطيران السعودي يستعرض أنشطته و يشارك اهالي القصيم تجربة الطيران

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نادي الطيران السعودي يستعرض أنشطته و يشارك اهالي القصيم تجربة الطيران

نادي الطيران السعودي يستعرض أنشطته و يشارك اهالي القصيم تجربة الطيران
http://almnatiq.net/?p=779077
المناطق_بريدة
وصلت طائرات نادي الطيران السعودي الى مطار القصيم الدولي الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019م للتعريف بأنشطة النادي من خلال مشاركة الجمهور الفعاليات والانشطة والاطلاع على تجارب الطيران
وذلك بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس الادارة
حيث استقبلت الفعالية زوارها من منطقة القصيم ومحافظاتها  من الساعه 4 – 6 مساء ،  بفعاليات إستثنائية  بأخذ الجمهور في جولة على الطائرات والتعرف عليها عن قرب من ناحية الصنع والمحركات  ونوعية الطائرات  .
اوضح ذلك المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي الكابتن فارس منير في تصريح مشيرا الا إنه بمشيئة الله سيتم افتتاح نادي للطيران السعودي في منطقة القصيم قريباً.
كما ذكر الكابتن ملاقي الصامل يحق للأفراد التدريب على الطيران من خلال حصص تبلغ خمسة عشر مادة تتنوع من منهج الطائرة والطقس كذلك البرمجه.
وتدريب خاص لمدة عشرين ساعه طيران على الطائرة الرياضية الخفيفة “لايت سبورت” والتي تبلغ قوتها 115 حصان وسرعتها تصل إلى 180 كم في الساعة الواحدة تطير خمس ساعات متواصلة حيث تختلف ساعات التديب من طائرة إلى أخرى.
وبين الكابتن مشعل السديري أن مقر نادي الطيران السعودي في مدينة الرياض مطار الثمامة
واشار إلى وجود أكاديمية وطنية حديثه تستقطب هوات الطيران للتدريب وتخريجهم لسوق العمل.
كما أشار  الكابتن مشعل المسلّم مدير تطوير الأعمال بنادي الطيران السعودي ان مثل هذه الفعاليات هدفها التعريف بمجال الطيران العام بمختلف أنشطته ونشر ثقافة الطيران العام وعلوم الطيران في كافة مناطق المملكة حيث انها الركيزة الأساسية لنادي الطيران السعودي. بالإضافة الى تشجيع المستثمرين لدخول مجال الطيران العام حيث ان الإقبال على حضور مثل هذه الفعاليات في تزايد ملحوظ كل عام.
ونتمنى ان ينمو هذا القطاع المهم لما له من عوائد ماديه كبيرة بالاضافة الى الفرص  الوظيفيه لابناء الوطن المهتمين بمجال الطيران.
الجدير بالذكر انه تأسس نادي الطيران السعودي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 217 وتاريخ 8/9/1421هـ الموافق 4/12/2000م، حيث تمكن عضوية النادي حامليها من ممارسة هواياتهم في المناطق المحددة لأنشطتهم، كما تسمح لهم أيضاً المشاركة في بطولات الطيران المحلية والدولية، ويقوم نادي الطيران السعودي بتمثيل المملكة العربية السعودية في عضوية الإتحاد الدولي للطيران (FAI)

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