إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك تنفذ البرنامج التدريبي الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة

المناطق_منى الريس

نفذت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك البرنامج التدريبي(الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة) لطالبات المرحلة الثانوية وذلك استعداداً لتنفيذ المشروع الوزاري المهارات الأدبية على مدى يومين بمقر ثانوية علماء الغد بمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح وحضور منسقة المشروع ورئيسة النشاط الثقافي والاجتماعي المشرفة مريم الفدَّا .

وقد ناقشت المدربة الأستاذ المساعد أدب حديث بجامعة تبوك د/عائشة الحكمي المتدربات واللاتي بلغ عددهن ١٨ طالبة و١٤معلمة بمحاور البرنامج ومن أهمها :

تعريف القصة ، نشأة القصة ، أنواع وأنماط القصة ، الفرق بين الرواية والقصة القصيرة والأقصوصة ، عناصر بناء القصة القصيرة ، كيف أكتب قصة قصيرة ، عرض نماذج قصصية وتحليلها ، التدريب العملي على كتابة القصة القصيرة .