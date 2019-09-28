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لجنة حي عبدالله فؤاد تطلق مبادرة”اذاعة وطن” تستهدف 2500 طالب في (٥) مدارس

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لجنة حي عبدالله فؤاد تطلق مبادرة”اذاعة وطن” تستهدف 2500 طالب في (٥) مدارس

لجنة حي عبدالله فؤاد تطلق مبادرة”اذاعة وطن” تستهدف 2500 طالب في (٥) مدارس
http://almnatiq.net/?p=779081
المناطق_الدمام

اطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء عبدالله فؤاد والإسكان وابن خلدون ومدينة العمال والمريكبات مبادرة “إذاعة وطن” والتي جاءت بالتعاون مع مكتب التعليم بشرق الدمام (بنين) وبالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين والذي وافق يوم الاثنين الماضي 24/01/1441هـ، وذلك في خمسة مدارس في أحياء عدة من مدينة الدمام .

واشار المدير التنفيذي للجنة الاستاذ عبدالله الريس ان اللجنة تهدف (من) هذه المبادرة إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى الطلاب وكذلك تنمية مهاراتهم الإلقائية بالشراكة المجتمعية مع المدارس التابعة لاحياء اللجنة وذلك بعد التنسيق مع مكتب التعليم بشرق الدمام ، واضاف الريس ان اللجنة (استبقت) هذه المبادرة باجتماع تنسيقي مع رواد النشاط في المدارس واعطاءهم فكرة المبادرة لتدريب الطلاب عليها خلال الفترة التي سبقت اجازة اليوم الوطني.

 

 

واكد الريس ان مبادرة “اذاعة وطن” استفاد منها اكثر من 2500 طالب في خمسة مدراس مختلفة في عدة أحياء والتي اشتملت على فقرات قرآنية وتمثيلية وشعرية متميزة ومنوعة ، وردد الطلاب جميعاً في نهايتها شعار اليوم الوطني “همة حتى القمة” في صور جسّدت تآلف المجتمع وتكامله لتحقيق الطموح ، ونالت هذه المبادرة إعجاب قادة المدارس ورواد النشاط وتعتبر باكورة للشراكة المجتمعية المثمرة بين مكتب التعليم في شرق الدمام و لجنة التنمية “نماء وعطاء” لتحقيق الشراكة والتكامل بين المؤسسات الأهلية والحكومية ، والتي من أهدافها أيضاً تحفيز الطلاب وتدريبهم على إقامة إذاعات متميزة ، والعمل بروح الفريق الواحد بين طلاب المدارس ، موضحاً أن هناك برامج وأنشطة في الفترة القادمة سيكون لها نفعٌ وتطوير كبير لأهالي الحي من أجل تنمية المجتمع بكل فئاته .

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