تلبية لأهداف رؤية ٢٠٣٠ وبخطى تمضي نحو زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص

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http://almnatiq.net/?p=779085
المناطق_الرياض

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من معرض “خطوة للتوظيف “٢٠١٩”، الذي يقام للعام السابع على التوالي في الفترة من ١إلى ٣ أكتوبر من العام الحالي٢٠١٩م بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض.

معرض “خطوة للتوظيف” يمثل أكبر حدث يعنى بتوفير فرص العمل للسيدات السعوديات واستقطابهن للوظائف على مستوى العالم العربي. وينعقد المعرض هذا العام استمراراً لنجاحات كبيرة حققها في الأعوام السابقة حيث بلغ عدد الزائرات العام الماضي أكثر من ٣٦،٨٠٠ باحثة عن عمل وشاركت فيه٩٠ جهة من جميع القطاعات عرضت باقة وفيرة من فرص العملٍ الموجهةٍ للمرأة، كما أقيم خلال المعرض أكثر من٥٨ ورشة عمل استهدفت تطوير المهارات المهنية للسيدات السعوديات.

وتنظم جلوورك الحدث الأبرز في مجال توظيف السيدات على مدى ثلاثة أيام برعاية ومشاركة العديد من الشركات الرائدة مثل أرامكو، زين، العربية للإعلانات الخارجية، بنك الرياض، أكسون موبيل وتكامل القابضة بجانب شركات عالمية ومحلية ستقدم الفرص المتاحة لديها. وسيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل للزائرات. كما سيشهد المعرض مشاركة عدد من الجامعات السعودية من خلال ترشيح أفضل طالباتها لحضور المؤتمر والاستفادة من جلسات الحوار التي يُقدمها خُبراء من أنحاء العالم.

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