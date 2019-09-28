دراسة تنفي فائدة الشوكولاته الداكنة للبصر

المناطق - وكالات

في نبأ غير سار لعشاق الشوكولاته، كشف باحثون، عن أن تناول الشوكولاته الداكنة لن يؤدي إلى تحسن البصر، وذلك على عكس ما توصل إليه تقرير سابق، بحسب وكالة «رويترز».

وكان التقرير السابق يشير إلى أن عناصر معينة في البصر تحسنت في غضون ساعتين من تناول الشوكولاته. لكن الدراسة الجديدة لا تكشف عن أي تغيرات في الرؤية أو تدفق الدم إلى العين بعد تناول نحو 200 غرام من الشوكولاته الداكنة.

وأجريت الدراستان على مجموعة صغيرة من المتطوعين.

وقال الدكتور جيكوب شيدليتس من جامعة لودفيج – ماكسيمليانز في ميونيخ، والذي قاد فريق البحث، إنه في ظل التوصل لنتيجتين متضاربتين بعد إجراء تجربة صغيرة النطاق «فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث».

وكتب في التقرير المنشور في دورية الجمعية الطبية الأميركية لطب العيون: «نظراً لأن هذه الدراسة الصغيرة لا تستبعد احتمال وجود فوائد، فهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على نطاق أكبر لإثبات أو نفي الفوائد في الأمد الطويل بصورة مؤكدة».

وسبب الاعتقاد أن الشوكولاته الداكنة قد تحسن الرؤية هو أنها غنية بمركبات الفلافونيد، وهي من مضادات الأكسدة. وكشفت الدراسات عن أن تناول المواد الغنية بمضادات الأكسدة قد يقلل احتمالات التعرض لمشاكل البصر المتعلقة بالسن التي يطلق عليها ضمور العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن مركبات الفلافونيد الموجودة في الشوكولاته الداكنة تساهم أيضاً في توسيع الشرايين على ما يبدو.

وللتأكد من ذلك، أجرى شيدليتس وزملاؤه دراسة على 22 متطوعاً من الأصحاء أعمارهم بين 20 و62 عاماً لا يعانون من أي مشكلات في البصر.

وتم الاختيار من بينهم على نحو عشوائي لتناول نحو 20 غراماً من الشوكولاته الداكنة تحتوي على 400 مليغرام من الفلافانول، وهو من مشتقات الفلافونيد، أو 7.5 غرام من الشوكولاته بالحليب بها نحو خمسة مليغرامات من الفلافانول.

وفحص الأطباء عيون المتطوعين قبل تناول الشوكولاته وبعدها بساعتين، وكان فريق البحث يركز على مؤشرات على أن الشوكولاته تسببت في توسيع الشرايين في شبكية العين، مما يعني تحسن تدفق الدم إلى العين.

كما خضع المتطوعون لاختبارات بصرية بسيطة مثلما حدث في الدراسة السابقة.

وعند تحليل البيانات، لم يتبين وجود اختلافات جوهرية في فحوص شبكية العين أو اختبارات البصر بعد تناول المتطوعين شوكولاته داكنة أو شوكولاته بالحليب.

لكن الدكتور جاريث ليما جراح العيون في مستشفى ماونت سيناي للعيون والأذن في نيويورك، قال: إنه على الرغم من أن الدراسة لا تظهر وجود أي فائدة لاستهلاك قطعة واحدة من الشوكولاته فإنها «لا تعني أن تناولها على الأمد الطويل غير مفيد».