مُحافظ الدواسر يشهد إحتفائية لجنة تنمية الخماسين باليوم الوطني يوم غدٍ

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

يشهد مُحافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك ، مساء يوم غداً الأحد الاحتفاء الذي تُقيمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة,

وأوضح نائب رئيس اللجنة سالم بن شعيب آل حميد ، أن الاحتفاء يهدف إلى استعراض إنجازات المملكة وتعزيز روح الانتماء والولاء ، وتشتمل الفعاليات على مسرح الطفل، واستديو فرحة وطن، ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية، وسينما عبدالعزيز، ومرسم الوطن، ووقفة مع أبناء الشهداء، وحكايات توحيد الوطن، وفعالية البرنامج التدريبي ” أنجز لوطني “، وديوانية الوطن ، ومشاعر وطنية، ومنصة قرائية عن سيرة الملك الموحد عبدالعزيز.