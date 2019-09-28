مُحافظ الدواسر يشهد إحتفائية لجنة تنمية الخماسين باليوم الوطني يوم غدٍ

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http://almnatiq.net/?p=779222
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

يشهد مُحافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك ، مساء يوم غداً الأحد الاحتفاء الذي تُقيمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمناسبة اليوم الوطني الـ  89 للمملكة,

وأوضح نائب رئيس اللجنة سالم بن شعيب آل حميد ، أن الاحتفاء  يهدف إلى استعراض إنجازات المملكة وتعزيز روح الانتماء والولاء ، وتشتمل الفعاليات على مسرح الطفل، واستديو فرحة وطن، ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية، وسينما عبدالعزيز، ومرسم الوطن، ووقفة مع أبناء الشهداء، وحكايات توحيد الوطن، وفعالية البرنامج التدريبي ” أنجز لوطني “، وديوانية الوطن ، ومشاعر وطنية، ومنصة قرائية عن سيرة الملك الموحد عبدالعزيز.

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