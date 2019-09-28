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مدني محايل يباشر سقوط واجهة ديكور ” كلايدينج ” لأحد المحلات التجارية بالمنطقة

مدني محايل يباشر سقوط واجهة ديكور ” كلايدينج ” لأحد المحلات التجارية بالمنطقة

منطقة عسير

مدني محايل يباشر سقوط واجهة ديكور ” كلايدينج ” لأحد المحلات التجارية بالمنطقة

مدني محايل يباشر سقوط واجهة ديكور ” كلايدينج ” لأحد المحلات التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=779229
المناطق _ محايل
باشر مدني محايل عسير مساء اليوم الجمعة ١٤٤٠/١/٢٨هـ بلاغاً عن سقوط واجهة ديكور ( كلايدينج ) لاحد المحلات التجارية الواقعة على الحزام الدائري بالمحافظة وذلك على اثر الرياح التي صاحبت الأمطار المتوسطة التي هطلت اليوم على محافظة محايل فيما لم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد ..
وقد عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود خطورة بالموقع وتوثيق الحالة والتنسيق مع الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص .
اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد.

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