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سمو الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوصول هزاع للمحطة الدولية

سمو الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوصول هزاع للمحطة الدولية
http://almnatiq.net/?p=779236
المناطق _ جدة

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بانطلاق رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري على متن المركبة الفضائية ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية.
وأعرب سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في اتصال هاتفي أجراه مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي ، عن تمنياته لرائد الفضاء الإماراتي بالنجاح في مهمته الكبيرة بما يعود بالخير والفائدة للمنطقة والإنسانية جمعاء.
من جهته عبر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه لما قامت به المملكة العربية السعودية ومنذ وقت مبكر من إنجازات في هذا مجال الفضاء، مثمنًا لسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مشاعره الطبية.
وأكد أن المملكة والإمارات بلد واحد وأن نجاح أحدهما هو نجاح للآخر متمنياً للأمة العربية والإسلامية التقدم والازدهار.
وقد شكر سمو الشيخ محمد بن رشد ال مكتوم سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز دعوته بأن تكون المحطة الأولى لزيارة رائد الفضاء الإماراتي للمملكة العربية السعودية بعد وصوله إلى بلده الإمارات العزيزة.

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