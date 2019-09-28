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الفيصلي يكسب العدالة بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيصلي يكسب العدالة بثلاثية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=779242
المناطق _ الرياض

كسب فريق الفيصلي نظيره العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وكان العدالة قد تقدم أولاً في هذا اللقاء، عن طريق عبدالله اليوسف في الدقيقة 34 ، قبل أن ينجح الفيصلي في إدراك التعادل عن طريق إيغور روسي في الدقيقة 47 ، ليضيف ويليام أوليفيرا الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 88 ، ثم يعزز لويس جوستافو هذا الفوز بحسم النتيجة للفيصلي بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 94.
وبتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز السادس.

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