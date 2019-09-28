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الحزم يتخطى ضمك برباعية نظيفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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الحزم يتخطى ضمك برباعية نظيفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتخطى ضمك برباعية نظيفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=779245
المناطق _ الرياض

تغلب فريق الحزم على ضيفه ضمك برباعية دون رد، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الحزم بهدفين دون رد، حملا توقيع كارلوس وحسن الحبيب في الدقيقتين 4 و38، ليعزز إدريس فتوحي من تقدم الحزم بهدف ثالث في الدقيقة 69، قبل أن يختتم يوسف عمر الرباعية في الدقيقة 79.
وارتفع رصيد الحزم إلى سبع نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط عن ضمك صاحب المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط.

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