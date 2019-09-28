ركن تعريفي بجهود الحوار الوطني في نشر ثقافة التسامح والحوار بين أفراد المجتمع

المناطق _ عسير

أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ركن تعريفي بجهود المركز في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين أوساط المجتمع في مجمع الراشد مول بمدينة أبها وذلك تزامنا مع اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون وقد تم خلال ذلك توزيع إصدارات المركز والهدايا التذكارية والاجابة على استفسارات الزوار للركن التعريفي .

من جهة اخرى قالت مشرف المركز في منطقة عسير صالحة الجرعي ان هذه المشاركة تأتي امتداداَ لرسالة المركز في نشر ثقافة الحوار ورفع مستوى الحوار بين افراد المجتمع بالاضافة الى تعريف الزوار بجهود المركز في نشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف والعنصرية والتعصب وقالت انه تم استقبال اكثر من خمس مائة زائر تم اطلاعهم على أبرز أعمال وأهداف المركز بالاضافة الى تسليمهم نسخ من اصدارات .