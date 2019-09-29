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الأهلي يقسو على كانو ويتأهل في “مجموعات” أبطال أفريقيا

الأهلي يقسو على كانو ويتأهل في “مجموعات” أبطال أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=779296
المناطق - وكالات

تأهل الأهلي المصري إلى ثمن نهائي (دور المجموعات) مسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية 4-صفر بملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور الثاني.

وسجل المالي أليو ديانغ (8) والنيجيري جونيور أجايي (48) وحسين الشحات (55) وصلاح محسن (87) الأهداف.

وكان الأهلي فاز 2-صفر ذهابا في مالابو.

وشهدت بداية المباراة ضغطا هجوميا مكثفا من لاعبي الأهلي بحثا عن احراز الهدف الأول، ومن ركلة ركنية لعبها الشحات إلى أحمد الشيخ الذي سددها ضعيفة وسط ارتباك من دفاع كانو سبورت فتهيأت أمام ديانغ الذي سددها على يمين الحارس مفتتحا التسجيل (8).

وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم على دفاع كانو سبورت بحثا عن هدف التعزيز وسط محاولات من جانب لاعبي كانو سبورت الذين كانوا قريبين من التعديل في الدقيقة 20 من تسديدة لبنجامين ندونغ من داخل المنطقة تصدى لها محمد الشناوي.

وعزز الأهلي تقدمه مطلع الشوط الثاني برأسية رائعة من أجايي بعد كرة عرضية من محمود وحيد (48)، وأضاف الشحات الثالث عندما تلقى كرة عرضية من أحمد فتحي فراوغ حارس مرمى وسددها داخل الشباك (54).

وأهدر البديل صلاح محسن فرصة التعزيز في الدقيقة 71 بعد انفراده بحارس كانو سبورت حيث راوغه وسدد الكرة بجوار المرمى، قبل أن يعوض في الدقيقة 87 بتلقيه كرة على طبق من ذهب من الشحات لم يجد صعوبة في إيداعها داخل المرمى محرزا الهدف الرابع.

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