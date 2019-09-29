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البحرين تؤكد تضامنها مع مصر في جهودها لمحاربة الإرهاب

البحرين تؤكد تضامنها مع مصر في جهودها لمحاربة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=779298
المناطق - الرياض

أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لجمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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