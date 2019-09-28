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“عبقر” يحتفي بمحمد جبر الحربي في ثاني أمسيات موسمه الجديد

“عبقر” يحتفي بمحمد جبر الحربي في ثاني أمسيات موسمه الجديد
http://almnatiq.net/?p=779319
عادل الزهراني - جدة

يحل الشاعر محمد جبر الحربي ضيفا على النادي الأدبي الثقافي بجدة في أمسية شعرية بمنتدى عبقر الثلاثاء القادم الثاني من شهر صفر لعام ١٤٤١ للهجرة ، فيما يدير الأمسية الدكتور الشاعر يحي الزبيدي عضو المنتدى ، كما يصاحب الأمسية معرض تشكيلي مصغر للجنة الفنون البصرية بالنادي تحت إشراف خيرالله زربان.
من جانبه أكد رئيس منتدى عبقر الشعري الأستاذ الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف على أهمية الأمسية نظرا لاحتفائها بشاعر كبير ورائد من رواد الحداثة الشعرية إبان فترة الثمانينات الميلادية، وقال الشريف سيحضر الحربي بصفته واحداً من الأسماء الشعرية التي كان لها دورا كبيرا في دفع حركة الحداثة الشعرية في السعودية. وقال الحربي يكتب القصيدة و يستثمر المعاني لمصلحة النص.

والشاعر والأديب السعودي محمد جبر الحربي ولد في مدينة الطائف عام 1956، و شارك في العديد من الفعاليات الثقافية المحلية والعربية، و يعمل في الصحافة المحلية منذ خمسة وعشرين عاماً، له إسهامات كثيرة في الحركة الثقافية في المملكة العربية والسعودية ويعتبر من النخبة المثقفة فكريا وأدبياً وحضارياً كشاعر وكاتب واعلامي، من أعماله ثلاثة دواوين شعرية، وهي (بين الصمت والجنون) 1983، ديوان (ما لم تقله الحرب)1985، وديوان (خديجة) الطبعة الأولى 1997، الطبعة الثانية 2004.وكتبت عن تجربته الشعرية عدد من الدراسات النقدية من قبل الكتاب ومتخصي النقد والأدب. ويكتب “الحربي” مقالاً أسبوعياً بعنوان (أعراف) في جريدة الجزيرة السعودية، كما يكتب لمجلة ” اليمامة “.

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