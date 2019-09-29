وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين

المناطق - الرياض

توفي اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك مساء أمس السبت.

ونعى اللواء الفغم عدد من المقربین منه وعدد من المغردين، الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان، وذكروا عدداً من مآثره واصفین إياه بالحارس الأمین.

يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم ھو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، ولفت الأنظار إلیه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمیة العالمیة، وتلقى ترقیة من ربتة عمید إلى لواء عام 2017.

وصحيفة المناطق التي آلمها هذا الخبر تتقدم بخالص التعزية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولزملاء الفقيد وعائلته ومحبيه.انا لله وإنا إليه راجعون.