مُدير جامعة القصيم يُشيد بإصدارات جمعية الكشافة في الحج

الرياض _ مبارك الدوسري

تلقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، خطاب شكر من معالي مُدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، بعد تلقيه إهداء الجمعية المتمثل في الأدلة والخرائط الارشادية التي أصدرتها الجمعية خلال موسم الحج 1440هـ لمشعري منى وعرفات ، والمنطقة المركزية للحرم المكي ، وحي العزيزية ، مُشيراً الى تحويل تلك الإصدارات الى الجهات المختصة بالجامعة لتتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل ، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع .