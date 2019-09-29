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مُدير جامعة القصيم يُشيد بإصدارات جمعية الكشافة في الحج

مُدير جامعة القصيم يُشيد بإصدارات جمعية الكشافة في الحج
http://almnatiq.net/?p=779363
الرياض _ مبارك الدوسري

تلقى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، خطاب شكر من معالي مُدير جامعة القصيم  الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، بعد تلقيه إهداء الجمعية المتمثل في الأدلة والخرائط الارشادية التي أصدرتها الجمعية خلال موسم الحج 1440هـ لمشعري منى وعرفات ، والمنطقة المركزية للحرم المكي ، وحي العزيزية ، مُشيراً الى تحويل تلك الإصدارات الى الجهات المختصة بالجامعة لتتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل ، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع .

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