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مدير تعليم الطائف يدشن اللقاءات التعريفية والورش التدريبية لتجويد الاداء المدرسي

مدير تعليم الطائف يدشن اللقاءات التعريفية والورش التدريبية لتجويد الاداء المدرسي
http://almnatiq.net/?p=779366
الطائف _ عادل الزهراني

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية نظم الجودة للاعتماد المؤسسي وتوطين أدوات الجودة ونماذجها بما يمكِّن المدرسة من تحسين ممارساتها بدعم من إدارة الجودة وقياس الاداء ومكاتب التعليم والجهات ذات العلاقة واستخدام منهجيات الجودة في التحسين لتطوير مدارسنا وبناء النظام المؤسسي وتجويد بيئات التعلم وتأهيلها للحصول على نظم الجودة للاعتماد والتوطين
مؤكدا بأن الأخذ بالجودة ونظمها لم يعد ترفا تربويا بل ضرورة حتمية للتميز .

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم اللقاءات التعريفية والورش التدريبية لتجويد الأداء المدرسي لقادة المدارس بمكاتب التعليم الداخلية  والذي تنظمه إدارة الجودة وقياس الاداء تحت شعار “نواتج التعليم أولاً ” بحضور مدير إدارة الجودة ومشرفيه و مديري مكاتب التعليم وجمع من قادة المدارس .

ويأتي هذا المشروع لرفع كفاءة المدرسة من خلال قياس الأداء والتأكيد على دور النتائج والعناية بالعمليات واستخدم منهجيات الجودة في التحسين لتطوير المدارس وبناء النظام المؤسسي ، حيث شاهد اللهيبي عرضا مرئيا عن المشروعين النوعيين مدارس الجودة وحلقات الجودة .

من جانبه افتتح اللهيبي معرض اليوم الوطني ٨٩ بإدارة الجودة وقياس الاداء وتجول بمرافقة واطلع على محتوياته ، مقدما شكره لإدارة الجودة وقياس الأداء ممثلة في مديرها خالد الثبيتي ومشرفي إدارة الجودة وقياس الأداء ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات والورش التدريبية تستهدف قادة وقائدات مدارس المكاتب الداخلية في مرحلتها الاولى .

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