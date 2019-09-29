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حرم أمير الرياض ترعى انطلاق ملتقى “تمكين” للأسر والمنشآت الوطنية للمقاصف المدرسية

حرم أمير الرياض ترعى انطلاق ملتقى “تمكين” للأسر والمنشآت الوطنية للمقاصف المدرسية
http://almnatiq.net/?p=779369
المناطق _ الرياض

ترعى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد حرم سمو أمير منطقة الرياض رئيسةاللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض الأربعاء القادم, افتتاح معرض وملتقى “تمكين” للأسر والمنشآت الوطنية الناشئة في المقاصف المدرسية الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً في إدارة خِدْمات الطلاب بمقر الابتدائية (٣٨٣) بحي الخزامى.
ويهدف المعرض إلى تحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطالب/ة حسب الاشتراطات الصحية والأنظمة، وعمل برامج نوعية وتثقيفية بأهمية التغذية المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب ومحاولة رفع مستوى الوعي العام.
وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره لحرم سمو أمير منطقة الرياض لرعايتها وتشريفها الملتقى، مشيرا إلى أن ذلك يعد داعمًا قويًّا لهذه الأسر والمنشآت وسيدفع بالبرنامج لمراحل متقدمة تضمن نجاحه واستمراريته.
من جهتها أوضحت مديرة خِدْمات الطلاب البندري القريني أن برنامج تمكين هو أحد البرامج التي أطلقتها إدارة التعليم بمنطقة الرياض ضمن خطتها التشغيلية حيث انبثق من مشروع (أُسر) الوزاري الذي يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات من خلال المقاصف المدرسية بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية ولا يتعارض مع الجودة في تقديم خِدْمات التغذية المدرسية.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل ثلاثة مسارات، حيث يدعم المسار الأول المعامل الوطنية للتوريد للمقاصف المدرسية، والمسار الثاني يدعم المنشآت الناشئة المشغّلة للمقاصف المدرسية، والمسار الثالث يدعم الأُسر المنتجة المشغّلة للمقاصف المدرسية، ويكون الدعم بتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم وعقد عدة شراكات لمساندتهم.

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