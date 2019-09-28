الجوف .. البدء بإزالة وبناء جامع الدريويش بطراز معماري حديث و حضاري

الجوف _ محمد الحسن

بحمد الله وتوفيقه تم توقيع عقد إزالة وبناء جامع الدريويش بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف بحيث سيكون على مرحلتين المرحلة الأولى ومدتها 18 شهر بناء الهيكل بتكلفة تقدر بمبلغ 5 مليون ريال وبعدها المرحلة الثانية ومدتها 18 شهر للتشطيب بتكلفة تقدر بمبلغ 7 مليون ريال .

وسيتم ذلك عبر خطة زمنية ومكانية بحيث يتم إزالة نصف جامع الدريويش من الجهة الغربية و بقاء النصف الآخر من الجهة الشرقية لإقامة الصلاة فيه وترحيل الجامع الجديد للمواقف من الجهة الغربية لتنتقل المواقف من الجهة الشرقية موازية للطريق .ومساحة الجامع 3375 متر مربع بأطوال 45 × 75 بطراز حديث وحضاري .

ولمن يرغب بالتبرع و الدعم التواصل مع الدكتور الشيخ عيسى بن إبراهيم الدريويش .