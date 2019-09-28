الجوف .. البدء بإزالة وبناء جامع الدريويش بطراز معماري حديث و حضاري

بحمد الله وتوفيقه تم توقيع عقد إزالة وبناء جامع الدريويش بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف بحيث سيكون على مرحلتين المرحلة الأولى ومدتها 18 شهر بناء الهيكل بتكلفة تقدر بمبلغ 5 مليون ريال وبعدها المرحلة الثانية ومدتها 18 شهر للتشطيب بتكلفة تقدر بمبلغ 7 مليون ريال .
وسيتم ذلك عبر خطة زمنية ومكانية بحيث يتم إزالة نصف جامع الدريويش من الجهة الغربية و بقاء النصف الآخر من الجهة الشرقية لإقامة الصلاة فيه وترحيل الجامع الجديد للمواقف من الجهة الغربية لتنتقل المواقف من الجهة الشرقية موازية للطريق .ومساحة الجامع 3375 متر مربع بأطوال 45 × 75 بطراز حديث وحضاري .
ولمن يرغب بالتبرع و الدعم التواصل مع الدكتور الشيخ عيسى بن إبراهيم الدريويش .
التعليقات (٠) اضف تعليق