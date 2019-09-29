مُحافظ وادي الدواسر يشهد احتفاء الكلية التقنية والمعهد الصناعي باليوم الوطني الـ89 غدًا الإثنين

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

يشهد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، يوم غدٍ الاثنين الحفل الذي تًقيمه الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بمقر المعهد .

وأوضح وكيل المعهد سالم بن ناصر شبيب أن الاحتفاء يتضمن العديد من الفعاليات من ابرزها مسيرة وطنية ، وكلمة لعميد الكلية التقنية المهندس مساعد الغامدي ، ومعرض يتحدث عن سيرة ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ، وقصيدة وطنية ، وعرض فيديو عن ابرز المنجزات التنموية بالمملكة ، وحملة للتبرع بالدم ، ومشاركة شعبية لديوانية العشاش ، ولوحة لكتابة مشاعر الحضور بمناسبة اليوم الوطني ، كما سيشهد الحفل توقيع اتفاقية بين المعهد ومستشفى المحافظة العام ، وسيختتم الاحتفاء بالعرضة السعودية.