جناح كشفي في وادي الدواسر للتعريف بتاريخ ومدلولات وتقاليد العلم الوطني

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

تُشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر في معرض ” همّة حتى القمّة ” الذي تُقيمه إدارة تعليم المحافظة بالقصر الثقافي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة ، وذلك بجناح يتناول تاريخ وتقاليد ومدلولات العلم الوطني ومراحل تطوره .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان ، أن ذلك الجناح يأتي لأهمية العلم السعودي كرمزاً كبيراً في معناه ومقصده ، وشاهداً على شموخ بلادنا وكرامتها وامتيازها بين الأمم ، حيث يحمل شهادة التوحيد التي جمعت أبناء هذا الوطن ، ووحدتهم خلف القيادة الرشيدة ، كما انه يأتي لتعزيز تنشئة الجيل على احترام العلم الوطني ومايحمله من كلمة التوحيد والمعاني السامية التي يتضمنها .

وعن ابرز مايحتويه الجناح أفاد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم ، أن الجناح يتضمن مجموعة اركان من اهمها وصف العلم السعودي ومراحل تطوره ، واشكال العلم السعودي وقياساته وصناعته ، وحالات رفع العلم ، وأوقات رفعه ، وتحيته ، وفكرة عن تصميم المرحلة الحالية للعلم التي تمت عام 1973م ، والمحظورات الخاصة بالعلم .

وكان مُحافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، قد قام بجولة في الجناح خلال افتتاحه للمعرض يوم الخميس الماضي ، ضمن حفل إدارة التعليم بالمحافظة بمناسبة اليوم الوطني ، وقد نظمت الإدارة برنامجاً زمنياً لزيارة طلاب وطالبات المدارس للمعرض يستمر حتى الخميس القادم .