تركي آل الشيخ ينعى اللواء الفغم بكلمات مؤثرة

المناطق _ الرياض

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، والذي قتل غدرا على يد صديق سابق له.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على تويتر: «‏الله يرحمك يابطل … عشرة سنين لم أرى منك الا كل خير وإخلاص … كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض … رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله … الحمدالله على قضاءه وقدره … غير مستوعب اني لن أراك بعد اليوم».

كما نعاه عدد من الأمراء والمشاهير اللواء عبدالعزيز، حيث هز نبأ وفاته المجتمع السعودي بأكمله.