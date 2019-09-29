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يوفنتوس يؤسس “ملعبا نسائيا”

يوفنتوس يؤسس “ملعبا نسائيا”
http://almnatiq.net/?p=779389
المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بطل الدوري المحلي، يسعى لرفع نسب أرباحه من خلال الاستثمار في فريق كرة القدم النسائية.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” إن نادي “السيدة العجوز”، يستعد لبناء ملعب جديد لفريق السيدات قرب الملعب الرئيسي للنادي “ستاد أليانز”.

ويتوقع أن تبلغ سعة الملعب الجديد ما بين 3500 إلى 5000 متفرج، وسيستخدم كذلك لفريق الشباب بالنادي.

وقالت الصحيفة إن الملعب الجديد يهدف لزيادة الأرباح من التذاكر، ورفع الأرباح التسويقية للنادي.

وسيكلف بناء الملعب الجديد ما بين 7 و8 ملايين يورو، وقد تستغرق عملية بنائه 12 شهرا.

وكان يوفنتوس قد افتتح ملعب “أليانز” في مارس 2009، حيث تبلغ سعته أكثر من 41 ألف متفرج، بعد انتقاله من ملعبه التاريخي “ديلي ألبي”.

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