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352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة

352 وظيفة للجنسين بملتقى توظيف مهن المحاسبة
http://almnatiq.net/?p=779427
المناطق - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن إقامة (ملتقى توظيف مهن المحاسبة) للرجال والنساء لشغل (352) وظيفة بمشاركة عدد من الشركات السعودية.

وجاءت الشروط على النجو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى في تخصصات (المحاسبة والمالية) او ما يعادلها.
– الوظائف متاحة لحديثي التخرج وذوي الخبرة.

وأوضحت الغرفة أن التقديم من خلال الحضور للملتقى يوم الخميس القادم 1440/1/4هـ (الموافق 2019/10/3) من الساعة 8:00 صباحاً في نادي عبدالمحسن السويلي للأعمال – الدور الأول (قاعدة الشيخ عبدالعزيز المقيرن) في مقر الغرفة بالرياض.

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