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لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك تنظم برنامجًا عن تقنيات البحث العلمي

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك تنظم برنامجًا عن تقنيات البحث العلمي
http://almnatiq.net/?p=779489
المناطق - تبوك
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة تبوك بعد غدٍ برنامجًا عن تقنيات البحث العلمي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام وذلك بمقر اللجنة بتبوك.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد القيسي أن البرنامج الذي تقدمه مشرفة التقنيات بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس جمانا أبو ظهير يتناول محاورَ منها: مقدمة عن البحث العلمي، وتصنيف البحوث وَفْق المعايير العلمية، وماهية عناصر البحث وكيفية تقييم البحوث والتطبيقات الرقمية المساندة في ذلك.
ودعا فتيات المنطقة للمشاركة والالتحاق بهذا البرنامج والاستفادة مما يطرح من خلاله مواد وَفْق أساليب علمية صحيحة.

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