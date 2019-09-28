أمير القصيم يستقبل مدير وطلاب المعهد العلمي ببريدة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير المعهد العلمي ببريدة سلمان العجلان يرافقه عدد من مسؤولي وطلاب المعهد الذين قدموا للسلام على سموه والتعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم وولاة أمرهم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع, مؤكداً أن اليوم الوطني للمملكة يعد مناسبة وطنية غالية على الجميع، يستذكر من خلالها الشعب السعودي أمجاد وبطولات الملك المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وتضحيات الآباء والأجداد في طريق التوحيد والبناء لهذا الوطن، لافتاً إلى أنه يجب على كل مواطن المساهمة في نهضة الوطن وتنميته، والحفاظ على حاضره وبناء مستقبله، والوفاء له وتقديم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على حسن الاستقبال والاستماع لتوجيهاته، معربين عن فخرهم واعتزازهم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة الذي شهد أعظم وحدة تاريخية في العصر الحديث قادها بكل كفاءة واقتدار الملك الموحد عبد العزيز ـ رحمه الله ـ .