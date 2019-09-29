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حريق في محطة قطار الحرمين

حريق في محطة قطار الحرمين

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حريق في محطة قطار الحرمين

حريق في محطة قطار الحرمين
http://almnatiq.net/?p=779498
المناطق - متابعات

أعلن مشروع قطار الحرمين، في بيان اليوم الأحد أن لا إصابات بسبب الحريق الذي شب في محطة القطار بحي السليمانية في جدة.

وأضاف أن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 بتوقيت السعودية، فيما يواصل الدفاع المدني محاولات السيطرة على الحريق.

وكان الدفاع المدني ، باشر حريقاً في محطة قطار الحرمين في جدة. وأعلنت مديرية الدفاع المدني على تويتر أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

كما أكدت أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحريق.

من جهتها، أوضحت إمارة مكة أن الحريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين دون تسجيل إصابات.

يذكر أن خط السكك الحديدية لقطار الحرمين يقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.

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