احدث الأخبار

إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
أبرز المواد
 فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”
منطقة تبوك
 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم غداً برنامجاً تدريبياً بغرفة تبوك
منطقة تبوك
 حريق في محطة قطار الحرمين
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير وطلاب المعهد العلمي ببريدة
منطقة القصيم
 لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك تنظم برنامجًا عن تقنيات البحث العلمي
منطقة تبوك
 أدبي تبوك ينظم غداً محاضرة بعنوان ” أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية “
منطقة تبوك
 إدارات الجوازات بمنافذ المملكة تستقبل السيّاح القادمين بالتأشيرة السياحية
أبرز المواد
 مبتعث جامعة جازان ينال جائزة أفضل مدرب بولاية إلينوي بأمريكا
منطقة جازان
 شاهد.. “المهودج” قطعة متحفية نادرة عمرها أكثر من 100 عام
منطقة تبوك
 “البيئة” تعلن عن بدء التشغيل التجريبي للمختبر المتنقل BSL3
أبرز المواد
 “سكني” يعلن تمديد مبادرة دعم المدنيين 6 أشهر وإضافة خيار البناء الذاتي
أبرز المواد
إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

أبرز المواد
فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”

فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”

منطقة تبوك
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم غداً برنامجاً تدريبياً بغرفة تبوك

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم غداً برنامجاً تدريبياً بغرفة تبوك

منطقة تبوك
حريق في محطة قطار الحرمين

حريق في محطة قطار الحرمين

أبرز المواد

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم غداً برنامجاً تدريبياً بغرفة تبوك

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم غداً برنامجاً تدريبياً بغرفة تبوك
http://almnatiq.net/?p=779503
المناطق - تبوك
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلةً بإدارة بناء القدرات غداً برنامجاً تدريبياً بعنوان “بناء تواجدك الرقمي” وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأهمية التحول الرقمي في المشاريع وإستراتيجيات المشاريع الرقمية وطرق تأسيس المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى التسويق من خلال الظهور على محركات البحث.
وأفادت أن البرنامج الذي سيكون تنظيمه على مدى ثلاثة أيام يحتوي في يومه الأول على تدريب المستفيدين عن كيفية إنشاء موقع إلكتروني مبسط وفي اليوم الثاني تدريبهم على كيفية إظهار مواقعهم الإلكترونية في منصات البحث فيما سيتعلم المشاركون في اليوم الثالث كيفية إضافة الموقع في خرائط قوقل.
ووجهت إدارة بناء القدرات بالهيئة العامة للمنشآت الدعوة لرواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بهذا الشأن بمنطقة تبوك لحضور هذه الدورة والاستفادة من المفاهيم والتعريفات التي ستطرح من خلالها التي سيقدمها المختصون والخبراء بالهيئة.

روابط ذات صلة

فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”

فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”
لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك تنظم برنامجًا عن تقنيات البحث العلمي

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك تنظم برنامجًا عن تقنيات البحث العلمي
أدبي تبوك ينظم غداً محاضرة بعنوان ” أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية “

أدبي تبوك ينظم غداً محاضرة بعنوان ” أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*