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فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”

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فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”

فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”
http://almnatiq.net/?p=779506
المناطق - تبوك
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم محاضرة توعوية عن مرض “السعار” وذلك بمركز القليبة التابع لمنطقة تبوك بحضور عدد من مربي الماشية.
وتناولت المحاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعار شرحاً مفصلاً عن مرض “السعار” ومسبباته وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره.
واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين المربين والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.
فيما أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

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