إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم ( 49 ) للعام الدراسي 1441هـ .

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية على الرابط WWW.joBS.sa .