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إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

أبرز المواد
فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض “السعار”

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إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين
http://almnatiq.net/?p=779512
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم ( 49 ) للعام الدراسي 1441هـ .
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية على الرابط WWW.joBS.sa .

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