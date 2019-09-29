أمانة الشرقية تفتتح مشروع تأهيل المظلة رقم 2 (المكيفة) في سوق الخضار المركزي بالدمام

الدمام - المناطق

نيابة عن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أفتتح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل مشروع تأهيل المظلة رقم 2 المكيفة بسوق الخضار المركزي بالدمام، اليوم الأحد الموافق 30/01/1441هـ، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأسواق النفع العام في حاضرة الدمام، بحضور مدير إدارة الأسواق الدكتور سمير بن أحمد الزاير ،ومدير إدارة صحة البيئة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشهيل، ومدير عام الادارة العامة للحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي، وعدد من منسوبي الأمانة وعدد من المستثمرين والمستفيدين.

حيث قام بجولة شملت مرافق مشروع المظلة المكيفة رقم (2) ومحتوياتها، والذي نفذته وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة)، واستمع الى شرح مفصل من قبل مدير إدارة الأسواق الدكتور سمير الزاير، عن مكونات المشروع والمراحل التي مر بها، وكذلك تصاميم البسطات الجديدة داخل المظلة، كما استمع خلال الجولة الى آراء المستفيدين من السوق، وأكد لهم بأن توجيهات معالي الأمين تقضي بتوفير كافة احتياجات المستفيدين من الناحية التطويرية لمناحي السوق والتي سوف تأتي تباعا بعد هذا المشروع بإذن الله، بهدف توفير سبل الراحة والخدمات لكافة العاملين بالسوق.

و عقب الافتتاح أوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل في بيان صحافي، أن هذا المشروع يعتبر مركزاً مهم لمرتادي السوق المركزي من المستفيدين والمستهلكين وهي تجربة أولى من نوعها، لافتا الى أن مشروع تأهيل المظلة رقم 2 في سوق الخضار المركزي يتضمن: 180 مبسط مساحة كل مبسط 13 متر مربع، و أكثر من 200 موقف، وتزويد المظلة بـ 36 كاميرا مراقبة، إضافة الى توفير 5 مخارج طوارئ، ومدخلين رئيسين.

وأشار الى أنه تم إعادة تأهيل شاملة للمظلة بشكل عام وتكييفها، والتي تتيح فرص عمل للسعوديين في أجواء مكيفة تشجعهم على العمل براحة من خلال بيئة عمل مميزة، حرصت أمانة المنطقة الشرقية على توفيرها للبائعين والمستهلكين.