بلدية القطيف تعلن عن 4 فرص استثمارية لصرافات وبوفيهات

القطيف - المناطق

أنهت بلدية محافظة القطيف الدراسات الخاصة لـ 4 فرص استثمارية ضمن 70 فرصة استثمارية متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع، وإثراء الخريطة الاستثمارية في المحافظة، فيما سيتم الاعلان عن باقي الفرص تباعا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تتميز بعدد كبير من الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية، داعيا رجال الأعمال والمهتمين استغلال هذه الفرص والدخول فيها.

وأبان أنه ضمن الفرص المطروحة أربع مزايدات عبارة عن فرص لعمل بوفيهات في كورنيش القطيف وصرافات في أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن موقع الصراف الأول بلدية محافظة القطيف بمساحة ١٢م٢، والموقع الآخر في حديقة القدس في القطيف بمساحة ٥٠م٢.

وقال أن مواقع البوفيهات في كورنيش القطيف بمساحة ١٠٠م٢ أرض و٣٦م٢ بناء لكل موقع.

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