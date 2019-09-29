حملة لتنظيف الشعاب المرجانية بأعماق البحر بمنطقة الحسي من المخلفات البلاستيكية

المناطق - أملج - فايز السميري:

في مبادرة جديدة ومميزة نظمت وحدة الثروة السمكية بأملج بالتعاون مع مركز غواص أملج وبمشاركة نائب مدير الوحدة أ/ أمجد عبدالله ثلاب ومجموعة من الغواصين المهتمين بالبيئة البحرية حملة لتنظيف الشعاب المرجانية داخل أعماق البحر بمنطقة الحسي من المخلفات البلاستيكية وخلافها والتي لها دور سلبي على الحياة البحرية خصوصاً وان منطقة الحسي من أهم المناطق التي يرتادها السياح حيث تمتاز بالتنوع الحيوي البحري من حيث الكائنات والشعاب المرجانية ناهيك عن اعتبارها منطقة التعشيش الأولى للسلاحف .