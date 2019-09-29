محافظ الخفجي يترأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين الأول

ترأس اليوم محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البَيْن بالمحافظة.

وجاء في الاجتماع مناقشة أهمية ودور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وكذلك توعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات إضافة إلى إنشاء قنوات تواصل مع المجتمع وضرورة العمل الرسمي بعيداً عن العشوائية، حيث رأي المجتمعون توزيع الأعضاء على عدة لجان فرعية لتسهيل مهام اللجنة التنفيذية حيث تكون اللجان كالآتي : اللجنة الأسرية و لجنة المنازعات الإجتماعية و لجنة القضايا العمالية و التجارية و لجنة قضايا الدم ولجنة السجناء و لجنة الإعلام و التوعية الإجتماعية.

وأوضح “الهزاع” أن تشكيل هذه اللجنة قام من خلال رؤية عامة وهي نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلاً لوجه الله وكذلك رسالة خاصة وهي بذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها ووصفها.