النصر يطالب اتحاد القدم بتحديد موعد السوبر

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طالبت إدارة نادي النصر اتحاد القدم السعودي بتحديد موعد مباراة السوبر أمام التعاون، مبررة طلبها بتحديد موعد المباراة إلى نيتها ترتيب برنامج فريقها للموسم الرياضي الجاري.

وكان ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم أعلن في وقت سابق أن نهائي كأس السوبر السعودي الذي سيجمع فريقا النصر والتعاون، سيقام في شهر يناير من العام المقبل في السعودية، دون أن يحدد اليوم.

ويتواجه فريقا النصر ونظيره التعاون في كأس السوبر السعودي 2019، بعد أن توج الفريق العاصمي بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في حين تأهل التعاون لكأس السوبر، بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف.