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باللغة العبرية.. إيران تهنئ اليهود في عامهم الجديد

باللغة العبرية.. إيران تهنئ اليهود في عامهم الجديد
http://almnatiq.net/?p=779613
المناطق - وكالات

هنأت وزارة الخارجية الإيرانية الشعب اليهودي بعيد رأس السنة العبرية الجديدة الـ5780 التي تصادف اليوم الأحد.

وجاءت التهنئة على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد، وهنأ فيها اليهود بعيد “روش هاشانا” بثلاث لغات: الفارسية والإنجليزية والعبرية.

وكتب موسوي: “نتمنى سنة جديدة سعيدة لرعايانا اليهود ولجميع الأتباع الحقيقيين للنبي العظيم موسى (ع)”.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الايراني لشؤون الطوائف والقوميات، حجة الإسلام علي يونسي، في بيان أصدره بمناسبة قدوم عيد رأس السنة العبرية، إن “تاريخ اليهود في إيران يعود إلى عدة آلاف السنين وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ بلادنا، حيث كانت ترحب ثقافة إيران وحضارتها دوما بأتباع الديانات التوحيدية”، حسب ما نقلته وكالة “إرنا”.

وأضاف علي يونسي: “عندما لم يكن اليهود أحرارا في بقية العالم ولم يكونوا في أمان، كانت إيران بلدا آمنا وسالما لهم، لذا فإنهم يعتبرون إيران وطنهم”.

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