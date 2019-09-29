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وظائف المستقبل المجزية.. مهن برواتب عالية ولا تحتاج لشهادات

وظائف المستقبل المجزية.. مهن برواتب عالية ولا تحتاج لشهادات
http://almnatiq.net/?p=779621
المناطق - الرياض

أصبحت وظائف المستقبل، مصدر قلق بالنسبة لكثيرين، وسط دراسات عديدة تحدد نوع الوظائف التي ستندثر، وتلك التي ستزدهر، مع الإشارة لمهن لا تحتاج لشهادات، ولكنها ستكون ذات دخل مرتفع.

وستكون هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج شهادات جامعية، إلا أنها ذات دخل عال، بسبب ندرتها كما في القائمة التالية:

ميكانيكي الآلات الصناعية

سيرتفع الطلب على تركيب وفك وصيانة المعدات والآلات الصناعية، وسيصح ميكانيكيو هذه الآلات من أهم العاملين، وسيتلقون بالتالي رواتب عالية.

عمال البناء

سيكون بناء الأسطح الخرسانية وأرضيات المباني والطرقات من أهم المشاريع المستقبلية، وسيكون الطلب عاليا على أولئك العاملين في تلك المجالات، الأمر الذي سيرفع من رواتبهم.

عمال السباكة

السباكون والذين يقومون بتركيب وإصلاح أنظمة الأنابيب التي تنقل الماء أو الغاز أو أي نوع من السوائل سيتمتعون بفرص عمل كثيرة في المستقبل ومدخول عال على الأرجح.

عمال التسويق

سيتعاظم الطلب على موظفي التسويق الذين يقومون ببيع البضائع وتسويقها من المصانع إلى التجار والشركات، لاسيما في ظل الإنتاج الكثيف، وسهولة الحصول على السلع.

إجراء المقابلات

إجراء مقابلات لإعطاء القروض في البنوك وتدقيق المعلومات، واحدة من الوظائف الواعدة مستقبلا، والتي ستكون واحدة من بين 20 وظيفة مرموقة من حيث الميزات والراتب.

مدراء الخدمات الغذائية

مديرو الخدمات الغذائية، سواء في المطاعم أو حتى المعامل التي تقوم بتصنيع الأغذية وتوزيعها، ستكون من المهن المستقبلية المطلوبة، لا سيما في ظل الاهتمام المتنامي بالصحة والغذاء.

مدرب اللياقة البدنية

لن ينسى سوق العمل مستقبلا مدربي اللياقة البدنية الذين سينالون مرتبات جيدة، خصوصا في ظل تصاعد الاهتمام باللياقة البدنية مع تكاثر الأمراض في العصر الحديث.

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