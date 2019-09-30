احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده
أبرز المواد
 تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق
أبرز المواد
 وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء
منطقة حائل
 مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته
أبرز المواد
 مصر.. مقتل 15 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء
أبرز المواد
 إيلون مسك يكشف عن خطة لصنع صاروخ يصل إلى المريخ
أبرز المواد
 “الضمان الصحي”: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يطلق برنامجا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية
أبرز المواد
 في حالة واحدة.. إجبار “فيسبوك” و”واتساب” على الكشف عن الرسائل
أبرز المواد
 باحثون: تناول الشوكولاتة الداكنة قد لا يكون مفيدا للبصر
أبرز المواد
 كيف تصبح مليونيرا؟ 4 وصفات “مجربة” ترسم طريق الحلم
أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده

أبرز المواد
تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق

تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق

أبرز المواد
وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء

وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء

منطقة حائل
مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

أبرز المواد

الصندوق الصناعي يطلق برنامجا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

الصندوق الصناعي يطلق برنامجا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
http://almnatiq.net/?p=779631
المناطق - الرياض

أعلن الدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن إطلاق برنامج “متجددة” لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
ووفقا لوكالة أنباء “بلومبيرج” سيمنح البرنامج قروضا كبيرة تصل إلى 1.2 مليار ريال، استنادا إلى ملكية الشركة وشركات تصنيع مواد الطاقة المتجددة المستهدفة، وكذلك مشاريع الإنتاج المستقلة. كما سيوفر الصندوق تمويلا للشركات في قطاعات أخرى تريد البدء في استخدام مثل هذه الطاقة.
ونقلت الوكالة عن المعجل قوله إنه “سواء كنت في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجزئة، إذا كنت تريد نشر الطاقة المتجددة، فسنقوم بتمويل ذلك … بالنسبة لاعتماد الطاقات المتجددة في المملكة، يجب أن ندعمها”.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده
تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق

تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق
مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*