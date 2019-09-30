إيلون مسك يكشف عن خطة لصنع صاروخ يصل إلى المريخ

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http://almnatiq.net/?p=779637
المناطق - وكالات

كشف إيلون موسك لعشاق الفضاء الخطوط العريضة لخطة لسفينة “ستار شيب”، الجيل القادم من سفن الفضاء التي تصنعها شركته “سبيس إكسبلوريشن تيكنولوجيز”، ومن المتوقع أن ينقل البشر في نهاية المطاف إلى المريخ، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج”.
في نهاية المطاف، ستحمل المركبة الفضائية ما يصل إلى 100 شخص في رحلات طويلة بين الكواكب.
وقال موسك خلال عرض تقديمي تم إعداده بتقنية عالية المستوى، إن الهدف هو جعل “السفر إلى الفضاء مثل السفر الجوي. نحن حقا على أعتاب ما هو ممكن فعليا”، وتم العرض التقديمي من موقع اختبار “بوكا تشيكا” التابع للشركة بالقرب من براونزفيل بولاية تكساس.
وتطلق شركة سبيس إكس، حاليا صاروخها “فالكون 9” وصواريخ أقوى، من طراز “فالكون هيفي” لخدمة عملائها مثل وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ومشغلي الأقمار الصناعية التجارية والجيش الأمريكي.
وتعاقدت وكالة “ناسا” مع “بوينج كورب” و”سبيس إكس” لنقل رواد فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية من خلال ما يعرف باسم برنامج الطاقم التجاري.

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