احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده
أبرز المواد
 تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق
أبرز المواد
 وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء
منطقة حائل
 مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته
أبرز المواد
 مصر.. مقتل 15 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء
أبرز المواد
 إيلون مسك يكشف عن خطة لصنع صاروخ يصل إلى المريخ
أبرز المواد
 “الضمان الصحي”: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يطلق برنامجا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية
أبرز المواد
 في حالة واحدة.. إجبار “فيسبوك” و”واتساب” على الكشف عن الرسائل
أبرز المواد
 باحثون: تناول الشوكولاتة الداكنة قد لا يكون مفيدا للبصر
أبرز المواد
 كيف تصبح مليونيرا؟ 4 وصفات “مجربة” ترسم طريق الحلم
أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده

أبرز المواد
تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق

تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق

أبرز المواد
وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء

وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء

منطقة حائل
مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

أبرز المواد

مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته

مدني جدة: السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.. والتحقيقات جارية لمعرفة مسبباته
http://almnatiq.net/?p=779643
المناطق - الرياض

باشرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، حريقاً نشب في سقف محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، حيث ورد بلاغ لمركز عمليات 911 صباح اليوم الأحد يفيد بوجود حريق بمحطة قطار الحرمين، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بكافة آلياتها لمباشرة الحالة والاستعانة بالطيران المدني نظراً لكبر مساحة الحريق ومعاينة الموقع من الأعلى.
فيما تواجدت (16) فرقة طبية بالموقع، وتمّ نقل 11 حالة عبر الفرق الطبية من الصحة والهلال الأحمر للمستشفيات حيث عولجت بعض الحالات بينما بقيت (8) حالات تحت العناية الطبية.
وأعلن الدفاع المدني بجدة السيطرة على الحريق بشكل كامل وجاري عملية التبريد حتى إعداد هذا الخبر ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة مسبباته.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الجهات المشاركة بموقع محطة قطار الحرمين بمضاعفة الجهود وتقديم الخدمات اللازمة عقب اكتمال إخماد الحريق ولله الحمد وتيسير الحركة المرورية في الطرق المحيطة بالمحطة أمام المركبات في أسرع وقت ممكن.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده

وزير الخارجية اليمني يُثمّن دور المملكة والمانحين في دعم بلاده
تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق

تشمل البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.. حملة واسعة النطاق لضبط المحلات المنتهكة للحقوق
مصر.. مقتل 15 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء

مصر.. مقتل 15 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*