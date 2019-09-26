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وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء

وزير التجارة يوافق على ضم 8 أعضاء لمجلس “غرفة حائل” بعد إستقالة بعض الأعضاء
http://almnatiq.net/?p=779646
المناطق - حائل

اصدر وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي،قرارً يقضي بضم ثمانية أعضاء جُدد لمجلس الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، بعد إستقالة بعض الأعضاء ،الشهر الماضي، احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم.
وضمت المقاعد الجديدة التي عيَنها “القصبي”: عبدالعزيز خلف الزقدي،محمد صالح اللحيدان،عادل عمر الجديعي،فهد سعد العامر،فارس سلامة السلامة،عبدالهادي صغير الصغير،عبدالرحمن مشعان العوفان،أسماء بنت خلف الشمري،وهم من الإحتياط بنتائج انتخابات الدورة العاشرة لعضوية مجلس إدارة غرفة حائل، لفئة التجار، وفئة الصناع.
وكان الأعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل: فهد عبدالله الحمد،و نبيل المعجل, ومحمد إبراهيم الرخيص ،وعايد عبدالله الدحيلان، و سالم بن علي السيف ، سالم بن محمد العميم،قد تقدموا في 27 أغسطس الماضي ،باستقالتهم لوزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ؛ احتجاجاً على بعض قرارات رئيس مجلس الإدارة دون أخذ آرائهم،وتذمُّرهم من عدم دعوتهم للاجتماعات الدورية بالغرفة، وكذلك تفرُّد الرئيس بالقرارات دون الرجوع لهم.

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