نادي رياضي يتحول إلى «مخبز» في حائل.. و«التجارة» تضبط 13 عاملاً مخالفاً (صور)

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داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل معملاً مخالفاً لإنتاج الخبز داخل أحد الأندية الرياضية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العمالة المخالفة استغلوا النادي الرياضي وحولوه إلى معمل لتخزين الدقيق وإنتاج الخبز بوزن ناقص، وتوزيعه على جهات البيع، دون تراخيص، ودون أدنى مراعاة للاشتراطات الصحية.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنها سلّمت 13 عاملاً من المخالفين للجهات المختصة، وأغلقت المستودع واستدعت القائمين عليه لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.