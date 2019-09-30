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هدف 352 وظيفة للجنسين في 18 شركة بالرياض

هدف 352 وظيفة للجنسين في 18 شركة بالرياض

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هدف 352 وظيفة للجنسين في 18 شركة بالرياض

هدف 352 وظيفة للجنسين في 18 شركة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=779713
المناطق_الرياض

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن إقامة ملتقى توظيف مهن المحاسبة والذي يتم من خلاله طرح 352 وظيفة للرجال والنساء في 18 شركة بالقطاع الخاص وفق التالي:

1- الحضور (رجال ونساء).

2- عدد الوظائف (352 وظيفة).

3- عدد الشركات المشاركة (18 شركة).

» موعد الملتقى: صباح يوم الخميس 4 / 2 / 1441 هـ – الموافق 2019/10/03م.

ويبدأ التسجيل : الساعة 8:00 صباحاً .

مكان المتلقى: غرفة الرياض – قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن – نادي عبدالمحسن السويلم للأعمال (الدور الأول).

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