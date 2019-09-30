هدف 352 وظيفة للجنسين في 18 شركة بالرياض

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أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن إقامة ملتقى توظيف مهن المحاسبة والذي يتم من خلاله طرح 352 وظيفة للرجال والنساء في 18 شركة بالقطاع الخاص وفق التالي:

1- الحضور (رجال ونساء).

2- عدد الوظائف (352 وظيفة).

3- عدد الشركات المشاركة (18 شركة).

» موعد الملتقى: صباح يوم الخميس 4 / 2 / 1441 هـ – الموافق 2019/10/03م.

ويبدأ التسجيل : الساعة 8:00 صباحاً .

مكان المتلقى: غرفة الرياض – قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن – نادي عبدالمحسن السويلم للأعمال (الدور الأول).