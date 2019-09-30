“الساعد” يكشف عن إحباط السعودية مخططا لإقحامها في 3 حروب.. وهكذا هندست ردها بعد بقيق!

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كشف الكاتب محمد الساعد كيف أخبطت السعودية مخطط 3 دول لإقحامها في 3 حروب على الأقل.

وقال خلال مقال له منشور في صحيفة “عكاظ” بعنوان ” كيف هندست السعودية ردها بعد بقيق !””ما الذي يجمع بين هجوم طهران بـ26 صاروخا وطائرة مسيرة على معملي بقيق وخريص السعوديين، والحشد الهائل لإسقاط مصر في وحل الاحتجاجات والمظاهرات من جديد، والتي كانت فيما يبدو جاهزة تماما، وكذلك ظهور وائل غنيم «أيقونة» الاحتجاجات الإخوانية كما وصفوه بها، هم. وأوباما. ويسار أمريكا. خلال ما يسمى بثورة 25 يناير”.

حملة منظمة ومنسقة

وأضاف : لا أظن أبداً أنها كانت مصادفة، ولا أظنها حوادث بلا رابط وبلا مهندس يقف خلفها، محاولا استباق ذكرى اختفاء الصحفي جمال خاشقجي التي ستحل بعد أيام والضجة التي أثارها إعلام اليسار الغربي مدعوما من الدوحة وأنقرة وفلول المقطم… لقد كانت حملة منظمة ومنسقة، بدأت بالسعودية لأن الرأي استقر في أوكار المتآمرين بأنه لا يمكن لأي احتجاجات أن تنجح قبل إسقاط أو إشغال الرياض.

محاولة إقحام الرياض في 3 حروب

وتابع: مؤامرة رسمتها مخابرات 3 دول على الأقل «إيران – قطر – تركيا»، وتساندها في خط مواز منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ووسائل إعلام يسارية غربية . والسيناريو كان كالآتي.. في 14 سبتمبر تقصف إيران السعودية في تصعيد غير متوقع بادعاء أنه من مسئولية المليشيات الحوثية في اليمن، فترد السعودية من فورها بقصف مدن ومواقع حيوية إيرانية، يحدث اشتباك عسكري يتم فيه إشغال الرياض وإقحامها في حربين أو ثلاث حروب دفعة واحدة، إيران من الشرق والحوثيون جنوبا، على أن تتولى الدعاية التركية والقطرية التأكيد على أن الصواريخ جاءت من اليمن، ويتم تصوير السعودية بأنها دولة متهورة ومعتدية، دعونا نتذكر أن أردوغان صرح يوم 15 سبتمبر بحضور الرئيس الإيراني روحاني بأن الصواريخ قدمت من اليمن ولم تأت من إيران.