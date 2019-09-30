تايوان تأمر بإغلاق الأسواق المالية والمدارس مع اقتراب إعصار «ميتاج»

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المناطق_متابعات

أغلقت تايوان الأسواق المالية وأمرت بإغلاق المدارس اليوم الاثنين مع اقتراب إعصار من ساحلها الشمالي الشرقي بينما ألغت شركات الطيران أكثر من 150 رحلة في ظل تحذيرات من السيول والرياح العاتية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار ميتاج، الذي يصنفه مكتب الأرصاد في تايوان بأنه في ثاني أقوى فئة من الأعاصير، من ساحل مقاطعة يلان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة مساء اليوم.

وأصدر المكتب تحذيرات من الرياح والأمطار لمنطقة تايبه الكبرى وميناء كيلونج بشمال البلاد ومقاطعات شمالية.

ووضع نحو 1200 جندي في حالة تأهب في ظل مخاوف من الفيضانات واشتداد العاصفة.

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